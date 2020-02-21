

سول 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية عن اصابة 52 حالة اضافية بفيروس كورونا الجديد اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 156 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريبًا في ثلاثة أيام فقط.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

// انتهى //

07:48ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 52 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.