شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 80 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الخميس، وسم ” تطمن ” لتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، لقناة الإخبارية، أن: ” حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بعام 2018 تجاوز 80 مليار ريال ” .
وأضاف عبد الرحمن الحسين: ” المتسوقين الإلكترونيين في المملكة 14 مليون شخص؛ فيما يوجد عبر منصة ” معروف ” 45 ألف متجر إلكتروني لذلك جاء نظام التجارة الإلكتروني في وقته تمامًا ” .
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