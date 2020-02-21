لماذا تفشى الجراد الصحراوي في عدة مناطق بالمملكة؟

وصلت أسراب الجراد الصحراوي إلى المنطقة الشرقية وتحديدًا في مدينتي الخبر والدمام، وقد تعرضت مناطق عدة بالمملكة لهجوم أعداد كبيرة من أسراب الجراد قادمة من اليمن، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات بعدم تناولها بالأكل؛ لاحتمالية تعرضها لـ «الرش»؛ ما يسبب الأمراض.

واجتاحت أسراب ضخمة من الجراد الصحراوي عدة دول خليجية، بما في ذلك السعودية والقرن الإفريقي وجنوب آسيا، مهددة مصادر الغذاء والمعيشة، في أسوأ هجوم على مدى ربع قرن.

مناطق انتشار الجراد

وشهدت مناطق الرياض، وحائل، والقصيم، والشرقية هجوم الجراد الصحراوي، والتي تأثرت بمتغيرات مستمرة جراء الغزو العنيف من الأسراب القادمة من اليمن وعمان، المتأثرة بالأسراب القادمة من الحدود بين الهند وباكستان.

ومنذ ديسمبر الماضي وحتى فبراير الحالي، تشهد الناحية الجنوبية العابرة لمنطقتي عسير ونجران، غزوًا مستمرًا من الأسراب ذات الكثافة العالية، والمتوغلة نحو وسط وشمال السعودية.

كيف استعدت وزارة البيئة والزراعة لمواجهة الجراد؟

وبدورها كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة استعدادتها ضد تكاثر الجراد الصحراوي بالموسين الشتوي والربيعي، إذ كافحت 17000 هكتار، حسبما ذكر الدكتور عبدالله أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتهاء أعمال المكافحة والتطهير بنهاية شهر فبراير الحالي في عدة مناطق، في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وساحل عسير، وقلوة والمخواة بمنطقة الباحة، ومحافظات بيش والدرب والشقيق.

وبحسب ما صرح به أبا الخيل، فإن الوزارة تركز جهودها على المكافحة ضد تكاثر الجراد الصحراوي للحد من تشكل الأسراب والمجموعات داخل الممكلة، وتقليل مستوى الخطر القائم من آفة الجراد الصحراوي بجميع الدول المجاورة.

وتوقع المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة حدوث المزيد من الغزو، خلال الأيام القادمة، نظرا لظروف وكثافة الجراد الصحراوي باليمن، ومع هطول الأمطار الربيعية المتوقعة خلال مارس القادم في وسط وشمال المملكة، ستبدأ الأسراب في النضج والتزاوج تمهيدًا للتكاثر الربيعي.

لماذا تفشى الجراد الصحراوي؟

وعن أسباب تفشي الجراد الصحراوي، أرجعه رئيس شعبة الطوارئ والتأهيل في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، دومينيك بيرجون، إلى تغير المناخ، وحدوث إعصارين في المحيط الهندي في مايو وأكتوبر عام 2018.

وأوضح بيرجون، بحسب موقع الأمم المتحدة، أن الإعصارين تسببا في رطوبة عالية في المنطقة الواقعة بين اليمن وعمان والسعودية، والتي يُطلق عليها «الربع الخالي»، إذ لا يمكن الوصول إليها بسبب طبيعتها، غير أنه انتعش الجراد الصحراوي وتكاثر بكثرة هناك.

ومع تنقل الجراد الصحراوي جنوبًا وشمالًا، وصولًا إلى اليمن وحد فيها بيئة خصبة لوضع البيض، وحين حل موسم الجفاف في اليمن، انتقل الجراد في يونيو 2019 إلى شمال وشرق إثيوبيا والصومال.

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ومع حدوث إعصار كبير في ديسمبر الماضي وصل إلى المناطق في إثيوبيا والصومال؛ حيث يعيش الجراد، وهو ما خلق ظروفًا مناسبة لتكاثر الجراد الصحراوي مجددًا، وفقا لرئيس شعبة الطواريء والتأهيل في منظمة الفاو.

في السياق نفسه أرجع المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبد الله أبا الخليل، سبب ظهور وتفشي الجراد الصحراوي في السعودية، إلى تغيرات المناخ، والغزو القادم لأسراب الجراد الصحراوي الضخم القادم من اليمن وعمان، فضلا عن أسراب الجراد القادمة من الهند والباكستان.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، لفتت الوزارة، من خلال «إنفوجراف»، إلى أنها تستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًّا وإقليميًّا.

وأفادت أنه نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد الصحراوي إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، مؤكدة أنه نظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.

تحذير من أكل الجراد الصحراوي.. يسبب التسمم

ومن جانبها دعت وزارة البيئة إلى ترك أكل الجراد، محذرة من تناوله لتسممه بمبيدات «الرش»؛ ما قد يتسبب في تسمم من يتناوله، داعية للإبلاغ عن حالات الجراد.

وزارة البيئة تطلق خدمة «بلغ».. للإبلاغ عن الجراد

كما أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة بلاغات الجراد؛ لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالات الجراد الصحراوي، عبر النظام مباشرة ومتابعة حالة البلاغ؛ للسيطرة على أسراد الجراد المهاجرة في جميع مناطق المملكة، ولحماية المناطق الزراعية.

ويمكن الإبلاغ عن حالة الجراد الصحراوي، بالدخول إلى نظام «بلغ» الإلكتروني، وتسجيل البلاغ عن حالة الجراد في منطقة المُبلغ، كما وضعت الوزارة رقم «واتسآب» 0530233560 للاستفسار.

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