مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس

الخميس 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

05:55ت م

0328



www.spa.gov.sa/2037393 الخميس 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس05:55ت م0328

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.