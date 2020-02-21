السعودية اليوم / موريتانيا توقع اتفاق تعاون مع منظمة الصحة العالمية



نواكشوط 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون تقدم بموجبها منظمة الصحة العالمية دعما سنويا للبرامج الصحية في موريتانيا.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد وممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا سوستن زومبري.

وتتعلق الاتفاقية بدعم الأنشطة الصحية للإدارات المركزية والجهوية والمرافق الصحية بموريتانيا.

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02:13ت م

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