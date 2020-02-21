شاهد الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة بالجوف ونهم

الجمعة 21 فبراير 2020

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الخميس، هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، "إن الجيش الوطني تمكن من قتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية في منطقة الحلو بجبهة المصلوب فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات الجيش".

وأضاف "أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيا الحوثية في مواقع العقدة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات".

وأكد أن عناصر الميليشيات الانقلابية، شوهدت وهي تقوم بسحب جثث قتلاها عقب الاستهداف.

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‏وبالتزامن، تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب البيان.

حالة إحباط

وأشار إلى حالة الإحباط التي تعيشها ميليشيات الحوثي إثر فشلها في تحقيق أي تقدم بمحافظة الجوف خلال هجومها الأخر رغم الترتيبات الكبيرة التي أعدت لها منذ أشهر، بل تعرّضت لأكبر خسارة بشرية على يد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية.

فيما خاضت وحدات من الجيش اليمني معارك عنيفة، مع المليشيا الإرهابية، على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وتمكنوا من تكبيدهم خسائر في الارواح والعتاد.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مقطع فيديو يظهر أطقم الميليشيات الحوثية في مرمى مدفعية الجيش اليمني بجبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.