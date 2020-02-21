السعودية | التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:12 صباحًا, 21 فبراير 2020 م المناطق _ الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي بأنه وعند الساعة (0030) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين ، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني .

وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة (صنعاء) أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة ، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد ، مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

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