السعودية اليوم / السفير الروقي يشارك في حفل سفارة الكويت في غانا بمناسبة اليوم الوطني



أكرا 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا، مشعل بن حمدان الروقي اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سفير دولة الكويت لدى غانا محمد الخالدي بمناسبة اليوم الوطني الـ 59 وعيدالتحرير 29 لدولة الكويت الشقيقة. في العاصمة الغانية أكرا.

وشارك في الحفل، معالي وزير الطرق والبنية التحتية الغاني، كراسي أمواكو آنا، وعدد من مسؤولي الحكومة الغانية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية غانا، ورجال الأعمال.

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