السعودية اليوم / مقتل 547 معلمًا ومعلمة في هجمات بوكو حرام في نيجيريا منذ 2009



أبوجا 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أعلن رئيس رابطة المعلمين الوطنية النيجيرية ناصر إدريس اليوم، أن هجمات " بوكو حرام " الإرهابية، أسفرت عن مقتل 547 معلماً ومعلمة منذ عام 2009 في نيجيريا .

ودعا رئيس رابطة المعلمين الحكومة، للدفاع عن أسر المعلمين الذين قضوا في الهجمات الإرهابية.

وأوضح أن أبناء بعض المعلمين ممن قضوا في الهجمات لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدارس أو أماكن العمل.

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة آلاف الناس، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا، كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شنّ هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

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02:12ت م

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