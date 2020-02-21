شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع أممي لمناقشة أداء بعثات حفظ السلام والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أداء بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأفضل السبل لزيادة فعالية أداء عمليات حفظ السلام، وآلية بناء القدرات خاصة في مجال التدريب ، في ظل عمل البعثات في بيئات أكثر خطورة وتعقيدًا، وقدرتها على الوفاء بولاياتها ومواجهة العديد من التحديات بما في ذلك قيود الموارد.
كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في عمليات حفظ السلام، ووضع توصيات حول كيفية تحسين وتعزيز بناء قدرات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
شارك في الاجتماع رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار منصور بن طلق المطيري.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في اجتماع أممي لمناقشة أداء بعثات حفظ السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.