شكرا لقرائتكم خبر عن 331 مخالفة ترتكب في سوق الدمام شهريا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت الجولات التي نفذها المكتب بقيادة مدير التفتيش محمد الزويد، خلال الثلاثة الأشهر الماضية 3549 زيارة؛ بغرض التأكد من التزام المنشآت بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لها في سوق الدمام، بمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة ممثلة بشعبة الضبط الإداري، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام.
وأشار مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام؛ لتنفيذ قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وضبط سوق العمل، وأهمها قرارات التوطين وبيئة عمل المرأة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيقها.
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