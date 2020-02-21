شكرا لقرائتكم خبر عن 331 مخالفة ترتكب في سوق الدمام شهريا والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملات نفذها مكتب العمل بالدمام، عن ضبط 993 مخالفة لنظام العمل أي بمعدل 331 مخالفة شهريا، تنوعت بين مخالفات للتوطين ومخالفات لضوابط عمل المرأة، ومخالفات للمادة 39 من نظام العمل، والتي تنص على (عمل الوافد لدى الغير أو العمل للحساب الخاص)، ومخالفات أخرى لنظام العمل تتنوع بين عدم وجود تأمين صحي وعدم وجود عقد عمل أو نسخة منه لدى العامل، وفيما يخص وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط مخالفات لنظام الإقامة، وفيما يخص وزارة التجارة فقد تم ضبط عدد من المخالفات التجارية ومخالفات التستر التجاري.

وبلغت الجولات التي نفذها المكتب بقيادة مدير التفتيش محمد الزويد، خلال الثلاثة الأشهر الماضية 3549 زيارة؛ بغرض التأكد من التزام المنشآت بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لها في سوق الدمام، بمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة ممثلة بشعبة الضبط الإداري، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام.

وأشار مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام؛ لتنفيذ قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وضبط سوق العمل، وأهمها قرارات التوطين وبيئة عمل المرأة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيقها.