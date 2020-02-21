شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الشرقية يشارك احتفال القنصلية الأمريكية بيومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل
وتطرق د. البتال في كلمته، خلال الحفل، إلى العلاقات المميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من 75 عاما.
وتجول وكيل إمارة الشرقية برفقة القنصل العام الأمريكي راتشنا كورهونن، في المعرض المصاحب للمناسبة، والذي يوثق مراحل هامة من العلاقات بين البلدين، كما تعرف على عدد من الفعاليات المصاحبة.
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