اخبار السعوديه

محافظ العديد يحضر تكريم متفوقي أم القرى وسلوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يحضر تكريم متفوقي أم القرى وسلوى والان نبدء بالتفاصيل

حضر محافظ العديد سعد بن محمد العجلان أمس الأول حفل تكريم الطلاب المتفوقين بثانوية أم القرى وسلوى المتوسطة، وذلك تشجيعًا لهم ومشاركتهم الفرحة وبارك لهم تفوقهم وطلب منهم المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وألقى قائد المدرسة محمد المهري كلمة عبر فيها عن شكره لحضور المحافظ ومشاركته أبنائه الطلاب، مما يعتبر دليلا على حرصه واهتمامه بأبناء المحافظة عموما.

وقد حضر التكريم عدد من رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية وأولياء أمور الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ العديد يحضر تكريم متفوقي أم القرى وسلوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا