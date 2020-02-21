شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يحضر تكريم متفوقي أم القرى وسلوى والان نبدء بالتفاصيل

حضر محافظ العديد سعد بن محمد العجلان أمس الأول حفل تكريم الطلاب المتفوقين بثانوية أم القرى وسلوى المتوسطة، وذلك تشجيعًا لهم ومشاركتهم الفرحة وبارك لهم تفوقهم وطلب منهم المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وألقى قائد المدرسة محمد المهري كلمة عبر فيها عن شكره لحضور المحافظ ومشاركته أبنائه الطلاب، مما يعتبر دليلا على حرصه واهتمامه بأبناء المحافظة عموما.

وقد حضر التكريم عدد من رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية وأولياء أمور الطلاب.