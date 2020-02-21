شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يحضر تكريم متفوقي أم القرى وسلوى والان نبدء بالتفاصيل
وألقى قائد المدرسة محمد المهري كلمة عبر فيها عن شكره لحضور المحافظ ومشاركته أبنائه الطلاب، مما يعتبر دليلا على حرصه واهتمامه بأبناء المحافظة عموما.
وقد حضر التكريم عدد من رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية وأولياء أمور الطلاب.
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