شكرا لقرائتكم خبر عن كبيرات الثانوية الأولى يحتفين بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

شاركت المتوسطة الثانية والثانوية الأولى لتعليم الكبيرات بتفعيل اليوم العالمي للغة العربية والاحتفاء به تحت شعار اللغة العربية والذكاء الاصطناعي. وقد تفاعلت الطالبات مع فقرات الاحتفاء المنوعة ولعل أبرزها المناظرات الحوارية بين الفصحى والعامية ومسابقة «أجمل عبارة للغة العربية». واختتمت الفعاليات بتجول الحاضرات بين مجموعة من الأركان التي ساهمت في تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الطالبات.

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