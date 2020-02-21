شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جهة تناقش آليات التعداد السكاني والمساكن بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس اللجنة المحلية لتعداد 2020 بإمارة المنطقة الشرقية سليمان المطرودي، على سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين-أعزها الله- لتوفير كافة سبل الرخاء والنماء لهذا الوطن المعطاء، مستشهدا بالخطط والأهداف التي يقوم عليها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2020، والذي يهدف إلى توفير قاعدة من البيانات والمعلومات الهامة التي ترمي للتخطيط والتنمية على كافة المستويات.

ونوه خلال رئاسته صباح أمس الخميس اجتماع اللجنة المحلية لتعداد 2020 بالمنطقة الشرقية، بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بتعليم الشرقية بالدمام، إلى أن الهدف الرئيسي من التعداد العام للسكان والمساكن هو جمع ونشر المعلومات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان؛ بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، إلى جانب توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة، وصولا إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

وأبان أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من القطاعات الحكومية ممثلة في الشرطة والأمانة وأمن الطرق وحرس الحدود والشؤون الصحية ورعاية الشباب وإدارة التعليم وشركة أرامكو السعودية ووزارة الدفاع والمباحث العامة، إضافة لممثلين عن البريد السعودي ووزارة التجارة والاستثمار.

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من جهته، أكد مشرف التعداد بالمنطقة سعود الخريف، على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التوعية الإعلامية بالتعداد؛ لما له من تأثير كبير في مخاطبة أفراد المجتمع، داعيا في ذات السياق كافة الأعضاء المشاركين إلى أهمية توعية منسوبيهم بالتعداد وأهدافه الوطنية.

وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالتعداد في المرحلة المقبلة من أعمال، والتي تعد بالدرجة الأولى عملا وطنيا يحق للجميع أن يفخر به، داعيا في ذات السياق إلى تضافر الجهود لكل ما من شأنه أن يحقق الهدف المنشود ويحقق الرؤية الطموح للمملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عرضا مرئيا من قبل اللجنة المحلية، تم خلاله تسليط الضوء على الخطط التوعوية بالتعداد والمعدة من قبل القطاعات المشاركة، والتي تزامن معها فتح باب النقاش ووضع التوصيات وفرص التحسين لتحقيق الأهداف المنشودة.