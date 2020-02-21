شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب «كورونا القديم» في النعيرية تعافى والان نبدء بالتفاصيل
وأحال مستشفى النعيرية الحالة للبرج الطبي بالدمام، لاستكمال تلقي العلاج في القسم المخصص للأمراض المعدية، وذلك بعد ثبوت التحاليل المخبرية التي أجريت له وأظهرت إصابته بالمرض، ما استدعى فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفى، وتطهير كافة الأقسام والممرات لضمان سلامة المراجعين، إلى جانب التأكيد على الموظفين والممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وفنيين، بالعناية الفائقة والاهتمام بالإجراءات الوقائية.
وزار قسم مكافحة العدوى التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية المستشفى؛ للوقوف على مدى جاهزيته، للتعامل مع مثل هذه الحالات وغيرها من الأمراض المعدية، ورفع كفاءة العاملين بأقسام مكافحة العدوى، والالتقاء بالكوادر الطبية والإدارية، وذلك ضمن عدة زيارات قام بها الفريق لمستشفيات المنطقة.
وكثفت إدارة المستشفى خلال الأسبوع الماضي جهودها التثقيفية، في بث الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين، وتعريفهم بأعراض الأمراض المعدية والطرق الرئيسية لاجتنابها والوقاية منها، وإقامة محاضرة توعوية لطلاب نادي الحي على هامش الجهود التثقيفية.
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