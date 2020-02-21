شكرا لقرائتكم خبر عن 225 طالبا يختتمون «الأولمبياد الوطني» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مكتب تعليم شرق الدمام، أمس، مسابقة الأولمبياد الوطني للمواد العلمية في مادة الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء، التي شارك فيها 225 طالبا في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية بالدمام.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة برامج وزارة التعليم، لتنفيذ الأولمبيادات العلمية لجميع مراحل التعليم العام، وذلك من خلال ترشيح المدارس للطلاب المميزين للمشاركة في هذه المسابقة العلمية.