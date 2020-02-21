شكرا لقرائتكم خبر عن 225 طالبا يختتمون «الأولمبياد الوطني» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة برامج وزارة التعليم، لتنفيذ الأولمبيادات العلمية لجميع مراحل التعليم العام، وذلك من خلال ترشيح المدارس للطلاب المميزين للمشاركة في هذه المسابقة العلمية.
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