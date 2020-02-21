شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء الشرقية تتقلب بين أمطار وغبار والان نبدء بالتفاصيل

ابتدأت المنطقة الشرقية صباحها يوم أمس بأجواء متقلبة، بدت طبيعية، ثم تكونت سحب تحمل زخات مطر خفيفة على بعض المناطق، وما لبث ان تحولت إلى غبار استمر إلى نهاية اليوم، دون تأثير على حركة السير التي مضت طبيعية، وكانت الحركة المرورية انسيابيّة في شوارع وطرقات حاضرة الدمام.

» تنببه استباقي

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، قد أصدرت أول من أمس، تنبيهاً متقدماً، عبر حسابات تواصلها، يتضمن إثارة أتربة قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية في مدن ومحافظات المنطقة منها (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا)، وأوضحت أن بداية الإنذار الخميس الساعة 04:00، وينتهي في نفس اليوم الساعة 19:00.

أمطار وغبار

وفي هذا الشأن، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الطبيعية نواف العنزي لـ«اليوم» أن أجواء المنطقة الشرقية يتوقع لها أن تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط للرياح المثيرة للغبار، وأن تكون درجة الحرارة ساعات الصباح الباكر هذا اليوم 14 درجة مئوية تميل للبرودة ولا تعتبر موجة باردة.

» تقلبات متوقعة

وحول استمرار الحالة، أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ«اليوم» أن انتقال الجو من طبيعي إلى ممطر ثم إلى غبار، متوقع استمراره إلى يوم الأحد المقبل، حيث إن هناك فرصة تكون للسحب تصاحبها أمطار على المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة للأيام المقبلة.

وأكد أن انخفاض درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلى 1 درجة مئوية، أما الغبار فهو مصاحب للرياح، وفي بعض الأحيان تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة مع التيارات الهوائية.

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» استقرار الملاحة

وحول حركة الملاحة الجويّة واستقرارها، تواصلت ”الخليج 365” مع مدير إدارة الإعلام والتواصل بمطار الملك فهد الدولي بالدمام محمد الهدلق، والاستفسار منه حول ما إذا كانت الأجواء جديرة بإيقاف الرحلات من عدمه، فأكد استقرار واستمرار حركة الملاحة الجوية ولا يوجد تأجيل أو إيقاف رحلات من وإلى مطار الدمام.

» ضباب وسحب

في الأثناء، يتشكل الضباب الخفيف في الأجزاء الساحلية بحاضرة الدمام الليلة، وهو يعد من الظواهر الطبيعية التي تشبه السحب، وتساعد بعض العوامل الجوية في هذه الحالة، وذلك نتيجة زيادة معدلات الرطوبة، بالإضافة إلى هدوء الرياح مع بعض البرودة في الجو، ما يُؤدي إلى تشبع الهواء بكميات متكاثفة من قطرات بخار الماء التي تكون في مستويات قريبة من سطح الأرض، في حين يؤثر الضباب على انخفاض مدى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستدعي احتياطات السلامة المرورية من قائدي السيارات، وخاصة في الطرق القريبة من الشواطئ.

» انخفاض بالحرارة

فيما تستمر درجة الحرارة منخفضة اليوم الجمعة، في مناطق الرياض والشرقية والقصيم، قبل أن تعاود الارتفاع في منتصف الأسبوع المقبل، وتميل حالة الطقس إلى بعض البرودة عند ساعات الليل الأخيرة والصباح الباكر، وتستقر الأجواء بشكلٍ عام، كما تظهر السحب المرتفعة في سماء بعض المناطق، ومن غير المرجح أن تمطر، إلا أن يشاء الله.

وبحسب متابعين للأحوال الجوية فإنه من المتوقع أن يتزامن انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب المملكة يوم الإثنين المقبل مع اندفاع كُتلة هوائية باردة، كما تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار وبوادر لامتداد الحالة الماطرة، نحو أجزاء من مناطق الشرقية.