شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «مصفوفة التحفيز» للقيادات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج «ساعة النمو المهني» للقيادات التعليمية ومدراء الإدارات والمكاتب، صباح أمس، في «سايتك» بالخبر، بحضور مدير عام الإدارة د. ناصر الشلعان ومساعده للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي.

وبدأ البرنامج بمحاضرة قدمها المتخصص في الاستشارات المهنية والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي د. أحمد بوزبر، بعنوان «مصفوفة التحفيز» شارك فيها نحو 60 قياديا وقيادية في التعليم في ورش العمل، التي أعدت لهذه الدورة المتخصصة لرفع مستوى التحفيز ولتحقيق أفضل النواتج للقيادات التي تشرف على منظومة القطاع التعليمي.

بدوره، قال مدير عام تعليم الشرقية: إن أحد أهم ركائز وزارة التعليم الوصول إلى نمو مهني ومعرفي لكافة منسوبيها لبناء جيل معرفي ومهني يواكب رؤية 2030 التي تعتبر التعليم حجز الزاوية فيها، مؤكدا أن الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن التطوير العلمي السريع والثورات التقنية الحديثة تحتم سرعة المواكبة من قطاعات التعليم بالتدريب النوعي والتطور المهني لمواكبة المستجدات العالمية.

يذكر أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تعقد دوريا دورات تدريبية وورش العمل ذات الكفاءة العالية لجميع منسوبيها من قيادات للبنين والبنات وللمعلمين والمعلمات.