شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثية عاجلة» لرفع مستوى خدمات ضاحية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية تشكيل لجنة عاجلة من ثلاث جهات حكومية؛ لمتابعة المشاريع المتعلقة بحي ضاحية الملك فهد بالدمام ورفع تقارير للمجلس بشكل دوري.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس محمد العتيبي، أن المجلس عقد اجتماعه الدوري مؤخرا، تم فيه طرح العديد من البنود التي تهم أهالي حاضرة الدمام وعلى إثرها تم صدور مخرجات وتوصيات مهمة.

وأشار العتيبي إلى أن المجلس حريص على كافة المقترحات التي ترد من أعضاء المجلس والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات بالحاضرة، منوها إلى أن العمل يجري بشكل منتظم في كافة الملفات التي يتولاها المجلس بمساندة من الأمانة والجهات ذات العلاقة، ما يؤكد الدور التكاملي بين الجهات فيما يخدم الصالح العام ويوفر خدمات بلدية مميزة للأهالي.

بدوره، أفاد عضو المجلس فالح الدوسري أن اللجنة الخاصة بضاحية الملك فهد بالدمام تتكون من المجلس وأمانة الشرقية ومصلحة المياه، من أجل القيام بمتابعة المشاريع الحالية والقائمة في ضاحية الملك فهد بالدمام بتوجيه من رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، منوها بأن هذه اللجنة جاءت من أجل الحفاظ على الحي وتوفير كافة الخدمات المناسبة فيه، حيث يعد من الأحياء المستقبلية في الدمام ويتجه إليه العمران بشكل كبير مما يشكل أهمية كبرى بالنسبة لتوفير الخدمات والعمل الجاد من أجل رفع مستواها؛ كي ينعم المواطن ببيئة صحية خالية من الملوثات الصحية والبصرية.

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وأضاف: إن هذه اللجنة نتجت عن اجتماع المجلس الأخير الذي عقد بمقر المجلس برئاسة رئيسه عبدالهادي الشمري وحضور الأعضاء، إضافة إلى عدد من البنود التي أقرّها، ومنها أهمية تدوير وتقييم مراقبي البلديات ممن لديهم قصور في الأداء الوظيفي، وزراعة المنطقة الخضراء الموازية للطريق الدائري بحي المنار، وتوصية بوضع خرائط على اللوحات الإرشادية بالشوارع؛ لتوضيح مواقع الأحياء السكنية، منوهاً بحرص المجلس وأعضائه على تقديم كافة الخدمات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية في الأحياء، ويكون للمجلس أثره الفعال، حيث طرحت مشكلة حي الضاحية بمبادرة لإنقاذ الحي من المشاكل المتراكمة والعمل على تبني مشكلته من قبل المجلس، حيث عملت مصلحة المياه بالعمل بالصرف الصحي والأمانة بدأت في عمل تصريف مياه الأمطار حاليا.

وأضاف: لمسنا في اجتماع المجلس الأخير أن المشاكل الحاصلة بضاحية الملك فهد بدأت تنحصر بالعمل وبإنجاز هذه المشاريع، وأن تشكيل اللجنة الثلاثية يأتي تأكيدا لدورها بمتابعة المشاريع الحالية القائمة، ورفع تقارير في كل جلسة بنسبة الإنجاز أو التأخير، وإذا ثبت القصور تجب معالجته أو رفعه إلى مقام الإمارة، كما ستقوم الأمانة برصف طريق الملك سعود وعمل صبية لهذه المشاريع مغطاة بطبقة أسفلتية لمعالجة التشوهات بسبب سوء السفلتة ومشاكل المياه الجوفية، حيث نبذل كل طاقاتنا في المجلس من أجل الانتهاء من مشاكل الضاحية قريبا.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان، أن السبب الرئيسي لغالبية المشاكل بحي ضاحية الملك فهد هو ارتفاع منسوب المياه السطحية؛ لعدم وجود شبكات صرف صحي، والأمانة تبذل قصارى جهدها لوضع الحلول لهذا فيما يخصها من مشاريع بحكم الاختصاص، حيث يتم حالياً تنفيذ أربعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالتزامن مع المشاريع الخدمية التي تنفذها الجهات الخدمية الأخرى، لتخفيض مستوى المياه السطحية، وسيتم استكمال باقي المشاريع خلال الأعوام القادمة ليتم تغطية الحي بالكامل.

وبشأن الحفريات الموجودة بالشوارع فإن فرق الصيانة تقوم بعمل اللازم فور تلقي أي بلاغ عبر مركز 940، أو ملاحظة الفرق الميدانية لأي أضرار بأي موقع بالضاحية، وأما فيما يخص انتشار البعوض والبكتيريا فإن فرق الأمانة تقوم بالرش المستمر لكافة مناطق تجمعات المياه؛ لمنع أي تواجد أو تكاثر للحشرات.