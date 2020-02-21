شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يشهد «القبضة 3» وتخريج 4229 متدربا لحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أول أمس، تمرين «القبضة 3» وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود، بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

وشهد وزير الداخلية تنفيذ «تمرين القبضة 3» بمشاركة طيران الأمن، الذي اشتمل على خمس مراحل، وأظهر خلالها منفذو التمرين الاحترافية العالية التي وصلوا إليها من خلال تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم بدقة وإتقان. ودشن سموه حوامتين بعيدتي المدى وثلاثة زوارق نقل.

ثم انتقل سموه إلى الميدان المخصص لحفل تخريج المتدربين البالغ عددهم «4229» خريجا.

عقب ذلك، تابع سموه وضيوف الحفل عرضا عسكريا للخريجين، تخلله تشكيل عسكري يجسد عبارات «أهلا بالعالم وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين G20، وعبارة همة حتى القمة، ثم ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة معاهدين الله على خدمة الدين ثم المليك والوطن».

ثم دشن سموه عددا من المشروعات التي شارك أبناء شهداء الواجب من منسوبي حرس الحدود في عرضها، وبلغ عددها الإجمالي 43 منجزا موزعة على ستة مجالات شملت: تقنية المعلومات الطرق والسياجات الأمنية، والمشروعات البحرية، والتدريب، والمباني والمنشآت، ومهابط الطائرات. بعدها تسلم أوائل الخريجين شهاداتهم من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.