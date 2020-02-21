شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المساعدات الغذائية لمدغشقر والان نبدء بالتفاصيل
وقام فريق مختص من المركز بتسليم المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر الدفعة الأولى من المساعدات، وهي عبارة عن 20 ألف سلة غذائية تزن 400 طن تحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والفاصوليا، والملح، والزيت، والسكر.
وأعرب المدير العام المؤقت للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر رامنتسوا غابرييل، ود. آندريمانانتينا أونيفيلو غابي ممثلة مدير الشؤون الاجتماعية والسياسية في مكتب رئيس الجمهورية عن شكرهما الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز؛ على تسليم المساعدات الإنسانية التي ستساعد في سد حاجات المتضررين.
وتأتي المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لتقديم مساعدات إغاثية لجمهورية مدغشقر.
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