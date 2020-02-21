شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث المستجدات الدولية مع وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
كما استعرض- حفظه الله- خلال استقباله لوزير الخارجية الأمريكي، أمس، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. ونقل بومبيو لخادم الحرمين تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، فيما حمله- أيده الله- تحياته للرئيس الأمريكي.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان. وحضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورجان أورتيجاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونج.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يبحث المستجدات الدولية
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