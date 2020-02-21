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الملك يبحث المستجدات الدولية مع وزير الخارجية الأمريكي

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

كما استعرض- حفظه الله- خلال استقباله لوزير الخارجية الأمريكي، أمس، العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. ونقل بومبيو لخادم الحرمين تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، فيما حمله- أيده الله- تحياته للرئيس الأمريكي.

حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان. وحضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورجان أورتيجاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونج.

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