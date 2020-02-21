شكرا لقرائتكم خبر عن 220 رواية وقصة في مكتبة السجن والان نبدء بالتفاصيل

التقت ”الخليج 365” بعددٍ من النزلاء والنزيلات، وقال النزيل «ع.د»، إنه خريج معهد صناعي، وله قرابة 4 سنوات موقوفًا، ويعمل حاليًا في مكتبة السجن، منذ قرابة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المكتبة تحتوي على 220 كتابًا متنوعًا، ما بين روايات، وقصص عربية وأجنبية، حسب طلب النزلاء، وأن إدارة السجن تجدد الكتب كل 6 أشهر.

وأضاف النزيل: إنه يأخذ كافة حقوقه بشكل كامل، ويمارس حياته بشكل طبيعي، مؤكدًا أن تعامل الجميع داخل السجن، راقٍ جدًا، وكل ما يطلبه النزلاء يجدونه.