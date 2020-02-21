شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز تجارية وترفيهية ودار للسينما والان نبدء بالتفاصيل
يوفر السجن للنزلاء، مركزًا تجاريًا، فلدى كل نزيل بطاقة عند الشراء، منها يتم خصم المبلغ من صندوق الأمانات الخاص بالنزيل، وعمل النزلاء في هذه الأقسام يكون على فترتين يوميًا، إضافة إلى القسم الإعلامي، الذي يضم استديو تسجيل وهندسة صوتية والمونتاج للأفلام والمسرحيات، وكذلك مركز ترفيهي ورياضي، يضم مختلف أنواع الرياضات، إضافة إلى السينما.
ويحفظ قسم الأمانات، المصاريف المالية للنزيل، والمصروفة له من قبل الحكومة، إضافة إلى الدعم الأسري، وذلك بعد دراسة حالة النزيل وأسرته في البداية، كما يوجد في القسم جهاز صراف آلي.
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