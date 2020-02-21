شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب على الخياطة والحلاقة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد النزيل «أ.ر»، أنه تلقى تدريبًا على الخياطة، وأصبح الآن هو المدرب، مشيرًا إلى وجود قسم آخر للحلاقة، فيما قال النزيل «م.ع»، إنه في السجن منذ 6 أعوام، وإنه تمت الموافقة له من الجهات المختصة بالتبرع بكليته لوالده.
ونصح جميع النزلاء في مختلف المناطق، بعدم التردد في مثل هذه المبادرات، معبرًا عن رضاه بالخدمات المقدمة للنزلاء في مختلف الأقسام.
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