اخبار السعوديه

تدريب على الخياطة والحلاقة

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توجد في السجن أقسام للخياطة والحياكة اليدوية، وقسم لغسيل الملابس، إذ توضع ملابس النزلاء في مكان مخصص، ويجمع العاملون في المغسلة الملابس، ومن ثم غسلها، ووضعها في مكان مخصص، حتى يتمكن النزيل من أخذ ملابسه.

وأكد النزيل «أ.ر»، أنه تلقى تدريبًا على الخياطة، وأصبح الآن هو المدرب، مشيرًا إلى وجود قسم آخر للحلاقة، فيما قال النزيل «م.ع»، إنه في السجن منذ 6 أعوام، وإنه تمت الموافقة له من الجهات المختصة بالتبرع بكليته لوالده.

ونصح جميع النزلاء في مختلف المناطق، بعدم التردد في مثل هذه المبادرات، معبرًا عن رضاه بالخدمات المقدمة للنزلاء في مختلف الأقسام.

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