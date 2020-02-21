شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة نفسية وصالات تجميل لـ17 نزيلة بالقسم النسائي والان نبدء بالتفاصيل

تجولت ”الخليج 365” في القسم النسائي بالسجن، والذي تم افتتاحه قبل ثلاث سنوات، ويبلغ عدد النزيلات فيه، 17 نزيلة، تُوفر لهن كافة الخدمات، بتخصيص عيادة خاصة بهن، ويخضعن أيضًا للرعاية النفسية، بالإضافة إلى صالة التجميل، والخياطة، وصالة المكتبة، والاستراحة، ومنطقة التشميس، ويُتاح للنزيلة تربية أبنائها دون سن العامين، بتوفير كافة الاحتياجات لهن، وللأطفال.

وقالت «أم إبراهيم»، النزيلة منذ 5 سنوات، إنها محكوم عليها لمدة 6 سنوات، مؤكدة أن حياتها منتظمة جدًا في إدارة الوقت بالسجن، بتوفير كافة الإمكانات والاحتياجات والرعاية داخل السجن.

وأضافت: إنها حملت وولدت داخل السجن، وابنتها معها حاليًا؛ لتربيتها حسب النظام المتاح، إذ تبلغ من العمر 4 أشهر، ويحق لها أن تظل معها حتى سن السنتين، متابعة أن السجن وفر كافة الخدمات والمتطلبات التي تحتاجها وابنتها.

وأشارت إلى رقي تعامل العاملين في القسم النسائي من منسوبي السجن، بالإضافة إلى تواصل الأخصائيين النفسيين بشكل دائم، وتقديم النصائح، والرد على الاستفسارات بشكل دائم، دون تردد.