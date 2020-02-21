شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة نفسية وصالات تجميل لـ17 نزيلة بالقسم النسائي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت «أم إبراهيم»، النزيلة منذ 5 سنوات، إنها محكوم عليها لمدة 6 سنوات، مؤكدة أن حياتها منتظمة جدًا في إدارة الوقت بالسجن، بتوفير كافة الإمكانات والاحتياجات والرعاية داخل السجن.
وأضافت: إنها حملت وولدت داخل السجن، وابنتها معها حاليًا؛ لتربيتها حسب النظام المتاح، إذ تبلغ من العمر 4 أشهر، ويحق لها أن تظل معها حتى سن السنتين، متابعة أن السجن وفر كافة الخدمات والمتطلبات التي تحتاجها وابنتها.
وأشارت إلى رقي تعامل العاملين في القسم النسائي من منسوبي السجن، بالإضافة إلى تواصل الأخصائيين النفسيين بشكل دائم، وتقديم النصائح، والرد على الاستفسارات بشكل دائم، دون تردد.
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