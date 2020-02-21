شكرا لقرائتكم خبر عن 30 غرفة مجهزة لـ«الخلوة الشرعية» والان نبدء بالتفاصيل
اطلعت ”الخليج 365” على قسم الخلوة الشرعية، والذي يحتوي على 30 غرفة مجهزة على أعلى المستويات الفندقية، وتوجد به غرفة مخصصة للعرسان، بما يسمح للنزلاء بالاتصال أسبوعيًا بذويهم، والزيارة مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى الخلوة الشرعية مرة في الشهر.
وشهدت الفترة الماضية إقامة حفلي زواج للنزلاء، ومن المتوقع في الفترة المقبلة، إقامة حفلين جديدين، وبعض النزلاء يتم التوصية لهم بخلوة شرعية من الأطباء بأكثر من مرة في الشهر، فيسمح لهم بذلك.
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