شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء ترتبط إلكترونيا بـ«خدمات المياه» والان نبدء بالتفاصيل

أتمت أمانة محافظة الأحساء خطواتها الإجرائية للارتباط إلكترونياً مع فرع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظة، وذلك لخدمات رخص الإنشاء والبناء ضمن منظومة التكامل الإجرائي بين الجهات الحكومية في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء م.عادل الملحم، أن عملية الارتباط فيما بين الأمانة وإدارة المياه من خلال تنفيذ خدمة إلكترونية يأتي من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتكامل الجهود بين القطاعات المعنية في خدمة المواطن والمقيم، والإسهام في توفير الوقت والجهد واختصار الإجراء في إنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- والتي تنعكس بصورة إيجابية في الارتقاء بجودة خدمة المستفيدين على حدٍ سواء، وانطلاقاً من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية، المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، مشيراً إلى أن الارتباط يُمثل جزءاً من أولويات الأمانة الرامية إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات في التعاملات الإلكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية.

وأكد الملحم أن الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، وسعياً من الأمانة في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات وسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبما يخدم المستفيدين بصفة مثلى. وأشار نائب مساعد الأمين لتقنية المعلومات مدير عام الأمن السيبراني م.بدر بن رفادة، إلى أن التكامل بين الأجهزة الحكومية يعزز دور الأمن السيبراني في بيئات الأعمال، وعدم الحاجة إلى وسيط للتراسل البيني والذي تنعدم فيه التهديدات الآمنة بوجودها ضمن خدمات التكامل الإجرائي مما كان احتمالات وجودها في الوسط الناقل البشري متزايدة، ويأتي ذلك امتثالاً للتوجيهات الكريمة في مضاعفة الجهود المكملة لأمن المعلومات في تطوير منظومات التعاملات الإلكترونية.

وأضاف: إن الأمانة تستهدف عبر هذه الخدمة تحسين الزمن العمري للمعاملات البينية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحوكمة الأعمال المشتركة إلكترونيا، والتي كانت سابقاً تكلف المستفيد مراجعة الجهات حضورياً وطلب الوثائق ومسوغات الخدمة مجدداً، والمراجعة لأكثر من مرة.