شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 103 آلاف فانوس موفر للطاقة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المحافظة م.عادل الملحم، أن الأمانة ممثلة في وكالة المشاريع «إدارة التشغيل والصيانة»، ستواصل مراحل تنفيذ المشروع لتشمل خطة التركيب كافة مدن وبلدات الحاضرة، بالإضافة إلى «الحدائق، ومضامير المشاة، وشاطئ العقير»، مبينا أن المشروع يتم تنفيذه على مستوى مدن ومناطق المملكة لما له من إسهامات إيجابية عدة، وكذلك كونه متوائما مع أحدث المعايير العالمية في توفير طاقة بيئية نظيفة. وأضاف م.الملحم: إن المشروع يسهم في تحقيق عناصر إيجابية عدة، من بينها: «توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملاءمة إضاءة فوانيس LED لسبل المحافظة على البيئة، والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة خلاف الأخرى العادية».
وأكد أن تطبيق مثل هذه الأنظمة «نظام إضاءة LED» في الطرق والمرافق الخدمية من شأنه أن يُسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تمشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وصولا إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة.
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