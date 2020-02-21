شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أركان إبداعية بـ«مكتسبات ومنتجات» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية حمد العيسى، الثلاثاء الماضي، المعرض المصاحب لبرامج الدورات التدريبية النوعية للطالبات المنتسبات للأندية، تحت عنوان «مكتسبات ومنتجات»، بمقر نادي حي مدرسة 15 الثانوية بالهفوف، رافقه ممثل أندية الحي «بنين» عماد الجعفري، وعدد من القيادات التعليمية.

ويضم المعرض 8 أركان متنوعة من إنتاج المتدربات بالدورات التدريبية النوعية، شملت أربعة مجالات: الرياضي، والمهاري، والتقني، والمعرفي: ركن الطباعة الحرارية، وركن فن التطريز، وركن الطباعة ثلاثية الأبعاد، وركن الإسعافات الأولية، وركن الخط العربي، وركن الريشة الطائرة، وركن الروبوت، وركن برنامج مونتاج الأفلام.

وأشاد «العيسى» بالأعمال الإبداعية للطالبات المشاركات، وبما تم عرضه من منتجاتهن النوعية في مختلف المجالات المذكورة.

وأوضحت ممثلة أندية الحي «بنات» نورة الصرعاوي أن الدورات التدريبية تستهدف عرض منتجات ومكتسبات الطالبات المشاركات؛ والتي تنفذ بمشاركة 20 نادي حي، وعددها 13 دورة تدريبية نوعية، تستمر حتى منتصف شهر رجب المقبل، مشيرة إلى أن الدورات لها الأثر الطيب في رفع نسبة المستفيدات من خدمات الأندية، وهي ضمن جهود وزارة التعليم الحثيثة لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء رؤية المملكة 2030م، والرامية إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل.