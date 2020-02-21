2020-02-21

ماذا سيقول ماجد الحقيل اليوم في مواجهة “بالمختصر” ؟

متابعات الخليج 365 – الرياض

يحل وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ضيفًا على برنامج “بالمختصر”، المذاع على قناة “إم بي سي”، ويقدمه الإعلامي ياسر العمرو، في حلقة اليوم الجمعة، في لقاء يترقبه الكثيرون.

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ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو ترويجيًا للحلقة، والتي سيتحدث خلالها عن أبرز المشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان إلى المواطنين.

كما سيتحدث الحقيل خلال الحلقة أيضًا عن إنجازات برنامج سكني في تمكينه الأسر السعودية من تملك منازلها.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشره حساب البرنامج الجانب الإنساني لوزير الإسكان، وذلك خلال عرض ورقة عليه كُتبت في مكتب والده الراحل الأديب عبدالله الحقيل، ليتحدث بعد ذلك عن حياة والده وكيفية تعامله مع أبنائه.

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