بالصور.. حريق يلتهم شقة في عمارة سكنية بالطائف

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – الطائف

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، مساء أمس الخميس، إخماد حريق اندلع في عمارة مكونة من أربعة أدوار.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن مدني الطائف أخمد حريقًا اندلع في شقة بعمارة مكونة من 4 أدوار بحي الريان، دون إصابات ولله الحمد.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابه الرسمي صورًا رصدت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

وأظهرت الصور تدمير الحريق لمحتويات الشقة لاسيما المطبخ دون وقوع إصابات بين السكان.

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