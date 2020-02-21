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إصابة شخص في حادث تصادم مركبتين بالطائف
متابعات الخليج 365 – الطائف
وقع حادث تصادم بين مركبتين في الهدا بمحافظة الطائف، مساء أمس الخميس، مما أسفر عن إصابة شخص.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، إنه تلقى بلاغًا عبر 911 يفيد بوقوع الحادثة وبالانتقال تبين اصطدام مركبتين ووقوع حالة إصابة واحدة.
وأضاف المركز، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.
ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.
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