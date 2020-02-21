البيئة تحذر من مخاطر أكل الجراد

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – الرياض

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطورة تناول الجراد بسبب احتوائه على مبيدات حشرية، كما أعلنت مكافحة وتطهير الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة.

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وقالت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: يُنصح بعدم أكل الجراد نظرًا لتسممه بمبيدات الرش ولتقديم بلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة.

وكانت وزارة البيئة، قد أكدت في وقت سابق، أن أسراب الجراد تتفاقم بشكل كبير جدًا في دول جنوب شرق إفريقيا واليمن حيث ما زال التهديد غير المسبوق منذ 25 سنة عالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي.

وتابعت وزارة البيئة أن منظمة الفاو وجهت بتدريب المختصين في دول خط المواجهة الثاني للمعرفة بأعمال استكشاف ومكافحة الجراد وكسب الخبرات من العاملين في ذات المجال بالمملكة.

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