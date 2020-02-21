، نائب أمير الرياض يشارك سفارة اليابان احتفالها بذكرى اليوم الوطني لبلادها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز سفارة اليابان لدى المملكة