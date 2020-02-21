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أجّل نظام نور استقبال طلبات التسجيل للمرحلة الابتدائية خلافاً للخطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم للتسجيل وحددتها بتواريخ محددة لكل مرحلة.
وتفصيلاً، عرض برنامج نور على موقعه الرسمي رسالة يوضح فيها أنه ونظراً للتوسع في نظام الطفولة المبكرة وما يتطلبه من تحديث النظام، فسوف يتم تأجيل التسجيل للصف الأول الابتدائي إلى يوم الجمعة 1441/7/18هـ.
وكان من المفترض أن يكون منتصف ليلة الجمعة هو الموعد المحدد لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي.وزارة التعليم نظام نور الطفولة المبكرة
التوسع في "الطفولة المبكرة" وتحديث "نور" يؤخران تسجيل الأول الابتدائيأحمد العبدالله الخليج 365 2020-02-21
أجّل نظام نور استقبال طلبات التسجيل للمرحلة الابتدائية خلافاً للخطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم للتسجيل وحددتها بتواريخ محددة لكل مرحلة.
وتفصيلاً، عرض برنامج نور على موقعه الرسمي رسالة يوضح فيها أنه ونظراً للتوسع في نظام الطفولة المبكرة وما يتطلبه من تحديث النظام، فسوف يتم تأجيل التسجيل للصف الأول الابتدائي إلى يوم الجمعة 1441/7/18هـ.
وكان من المفترض أن يكون منتصف ليلة الجمعة هو الموعد المحدد لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
12:54 AM
تنطلق في 18 من شهر رجب المقبل
أجّل نظام نور استقبال طلبات التسجيل للمرحلة الابتدائية خلافاً للخطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم للتسجيل وحددتها بتواريخ محددة لكل مرحلة.
وتفصيلاً، عرض برنامج نور على موقعه الرسمي رسالة يوضح فيها أنه ونظراً للتوسع في نظام الطفولة المبكرة وما يتطلبه من تحديث النظام، فسوف يتم تأجيل التسجيل للصف الأول الابتدائي إلى يوم الجمعة 1441/7/18هـ.
وكان من المفترض أن يكون منتصف ليلة الجمعة هو الموعد المحدد لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي.
، التوسع في "الطفولة المبكرة" وتحديث "نور" يؤخران تسجيل الأول الابتدائي ،
المصدر : الخليج 365
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