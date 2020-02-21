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ناشد أطباء وطبيبات بمكة المكرمة ممن يندرجون تحت "عقد طبيب تحت التدريب" في مستشفيات العاصمة المقدسة، ضرورة صرف مستحقاتهم المتمثلة في بدل السكن.
وأشار الأطباء والطبيبات؛ إلى أنهم منذ ثلاث سنوات لم يتسلّموا مستحقاتهم المتمثلة في صرف بدل السكن السنوي المقدّر بـ 50 ألف ريال، أسوة بزملائهم في باقي مدن المملكة.
ولفتوا إلى أنه مضى على بعضهم قرابة الثلاث سنوات، ولم يتم صرف البدل لهم، على الرغم من مناشدتهم للشؤون الصحية بالمنطقة.
ويندرج الأطباء والطبيبات تحت عقد طبيب سعودي تحت التدريب، مطالبين المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة صرف البدل لهم أسوة بزملائهم في باقي مدن المملكة، لافتين إلى أنهم تعاقدوا مع الصحة ومدة عقود كل واحد منهم خمس سنوات، فيما لا يزال بدل السكن غائبًا عنهم على الرغم من أحقيّتهم له - على حد شكواهم.صحة مكة المكرمة
أطباء وطبيبات بمكة يناشدون الصحة بصرف "بدل السكن"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-02-20
ناشد أطباء وطبيبات بمكة المكرمة ممن يندرجون تحت "عقد طبيب تحت التدريب" في مستشفيات العاصمة المقدسة، ضرورة صرف مستحقاتهم المتمثلة في بدل السكن.
وأشار الأطباء والطبيبات؛ إلى أنهم منذ ثلاث سنوات لم يتسلّموا مستحقاتهم المتمثلة في صرف بدل السكن السنوي المقدّر بـ 50 ألف ريال، أسوة بزملائهم في باقي مدن المملكة.
ولفتوا إلى أنه مضى على بعضهم قرابة الثلاث سنوات، ولم يتم صرف البدل لهم، على الرغم من مناشدتهم للشؤون الصحية بالمنطقة.
ويندرج الأطباء والطبيبات تحت عقد طبيب سعودي تحت التدريب، مطالبين المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة صرف البدل لهم أسوة بزملائهم في باقي مدن المملكة، لافتين إلى أنهم تعاقدوا مع الصحة ومدة عقود كل واحد منهم خمس سنوات، فيما لا يزال بدل السكن غائبًا عنهم على الرغم من أحقيّتهم له - على حد شكواهم.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:57 PM
يندرجون تحت عقد طبيب تحت التدريب بعقود 5 سنوات
ناشد أطباء وطبيبات بمكة المكرمة ممن يندرجون تحت "عقد طبيب تحت التدريب" في مستشفيات العاصمة المقدسة، ضرورة صرف مستحقاتهم المتمثلة في بدل السكن.
وأشار الأطباء والطبيبات؛ إلى أنهم منذ ثلاث سنوات لم يتسلّموا مستحقاتهم المتمثلة في صرف بدل السكن السنوي المقدّر بـ 50 ألف ريال، أسوة بزملائهم في باقي مدن المملكة.
ولفتوا إلى أنه مضى على بعضهم قرابة الثلاث سنوات، ولم يتم صرف البدل لهم، على الرغم من مناشدتهم للشؤون الصحية بالمنطقة.
ويندرج الأطباء والطبيبات تحت عقد طبيب سعودي تحت التدريب، مطالبين المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة صرف البدل لهم أسوة بزملائهم في باقي مدن المملكة، لافتين إلى أنهم تعاقدوا مع الصحة ومدة عقود كل واحد منهم خمس سنوات، فيما لا يزال بدل السكن غائبًا عنهم على الرغم من أحقيّتهم له - على حد شكواهم.
، أطباء وطبيبات بمكة يناشدون الصحة بصرف "بدل السكن" ،
المصدر : الخليج 365
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