محمد بن مسعود - الدمام - اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان. ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر. جازان بيش مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية حريق شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش محمد المواسي الخليج 365 2020-02-20 تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان. ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر. Advertisements 20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:53 PM اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان. ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر. ، شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.