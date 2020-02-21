شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اعتراض 3 صواريخ باليستية قرب «ينبع الصناعية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت ‏الدفاعات الجوية، اليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية. وكشفت مقاطع فيديو، عن لحظة سقوط الصواريخ الثلاثة بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.

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