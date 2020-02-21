شاهد .. حكم لبس الخلخال بدون صوت

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم لبس الخلخال بدون صوت لمن وصلت إلى سن البلوغ.
وأكد، ردًا على سؤال متابعة لبرنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أنه في حالة بلوغ الفتاة عليها أن تتستر، وأن تمتنع عن ارتدائه أمام الرجال.
ونهى عبدالله عن ارتداء الخلخال لكونه من الأشياء التى قد تؤدى لإثارة الرجال.
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