شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، اليوم الخميس، على أن صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن.
ونشر النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة لقلب مريض علق عليها قائلا : كثر السؤال في الخاص عن هذه الصورة المراد من الصورة أدناه هدف نبيل وسامي وحث عليه الدين الحنيف
وأضاف : لكن الطريقة التي استخدمت للتعبير عن المقصود خاطئة فقلب المرأة اذا غضبت لا يصبح كذلك.
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