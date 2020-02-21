شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، اليوم الخميس، على أن صحة قلب المرأة لاتتأثر بالحزن.

ونشر النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة لقلب مريض علق عليها قائلا : كثر السؤال في الخاص عن هذه الصورة المراد من الصورة أدناه هدف نبيل وسامي وحث عليه الدين الحنيف

وأضاف : لكن الطريقة التي استخدمت للتعبير عن المقصود خاطئة فقلب المرأة اذا غضبت لا يصبح كذلك.