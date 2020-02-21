شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم تأخير الاغتسال من الحيض بدون عذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم تأخير الاغتسال من الحيض بدون عذر. وأضاف السبر عبر حواره في برنامج “يستفتونك”، عبر قناة “الرسالة”:” الواجب علي المرأة الاغتسال إذا انقطع حيضها وطهرت إما بالجفاف التام أو بخروج القصة البيضاء”. وشدد السبر على ضرورة اغتسال المرأة في حال انقطاع حيضها ثم تأدية العبادة التي أدركت وقتها، مستشهدا بقوله تعالي:”إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا”.

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