بالفيديو .. أمير عسير يتوعد بالتشهير بهم لهؤلاء ..!

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توعد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، كل من يعطل مصالح المواطنين في المنطقة، بالتشهير أياً كان منصبه.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء “تطوير مجال الإعاقة” رداً على طالبة نقلت معاناتها في وضع اثنين من الأساتذة الكثير من الصعوبات أمامها خلال دراستها للماجستير، ليطالبها بذكر اسمهما على الملأ ليكونا عبرة للمعتبرين.

وقال الأمير إن هناك من يجد متعةً في إيجاد صعوبة أمام المواطن، وسيتم التشهير باسمه ليكون عبرة لغيره من قيادات المنطقة ومسؤوليها وموظفي الإمارة.