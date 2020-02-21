إغلاق التقديم 12 ليلًا.. «التعليم» توضح الخطوة المقبلة لحركة النقل

تغلق وزارة التعليم اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ12 ليلًا باب التقديم في نظام «نور» على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديث البيانات واعتمادها، مؤكدة في الوقت ذاته على من يرغب التقدم لحركة النقل لهذا العام بسرعة إدخال الرغبات قبل موعد الإغلاق.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنه بالإمكان الانسحاب من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام ضمن حركة النقل 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة المقبلة في حركة النقل بعد إغلاق النظام الليلة هي طباعة الإقرار والاستمارة، وذلك بتاريخ 6/ 7/ 1441هـ ولمدة (5) أيام، ومن ثم رفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل.
وأعلنت وزارة التعليم، في يناير الماضي، البدء في فتح باب القبول لحركة النقل، وحينها قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ إنه يرغب في تحقيق طلبات كل المعلمين والمعلمات، إلا أن ذلك ليس بالأمر الهيّن.
وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي، في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل، التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان، والخطط الدراسية المعمول بها.
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