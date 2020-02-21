نائب أمير مكة يبحث إطلاق التيار الكهربائي لمشروع «واحة مكة» بمخطط الزايدي

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا، اليوم الخميس؛ لبحث خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة، «المرحلة الثانية»، بمخطط الزايدي.

وجاء هذا الاجتماع، إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وحثّ الأمير بدر بن سلطان، الجهات ذات العلاقة على ضرورة تكامل الجهود، وتضافرها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولًا للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم.

وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.

يُشار إلى أن مشروع «واحه مكة» يكتسب أهمية خاصة، كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14,5 كيلو متر من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع خُصصت لبناء 4100 وحدة سكنية؛ تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عدد من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.

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ويعتبر المشروع، الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة مكة المكرمة، أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشروعات التطويرية الكبرى، ومشروعات تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وذلك بإنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي، وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.

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