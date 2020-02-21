السعودية اليوم / جامعة جازان تناقش الصيدلية الحيوية وتحديثاتها



جيزان26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

دشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم فعاليات اللقاء العلمي بعنوان "الصيدلية الحيوية وحركية الدواء" الذي تنظمه كلية الصيدلة، بالتعاون مع المجموعة

ونوه معالي مدير الجامعة بتميز وجودة مخرجات كلية الصيدلة، مبيناً أن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عكست ذلك التميز في مخرجات الكلية، داعياً منسوبيها لمواصلة هذا التميز الذي يجسد حرص الجامعة على جودة المخرج الذي يمس صحة المواطن، مشيراً إلى ضرورة استفادة جميع منسوبي كلية الصيدلة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب من فعاليات هذا اللقاء والاستزادة العلمية بما يخدم المجال الصحي في المملكة متمنياً التوفيق.

من جانبه أوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد بن عبدالرحمن البراق كيفية تطور علم الأدوية والعقاقير وأهمية الصيدلية الحيوية لحياة الإنسان، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة ولوكلاء الجامعة وضيوف الجامعة من متحدثين في هذا اللقاء.

واستهلت الفعالية بورقة علمية قدمها رئيس المجموعة السعودية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلطان ، تناولت موضوع حركية وديناميكية المضادات الحيوية والتراكيز في الدم وفاعليتها.

وتحدث عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نبيل الحكمي عن تطورات العلاج الجيني وأثره على المجتمعات والصحة العامة، فيما أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور نبيل الغامدي أهمية تطبيقات حركية الدواء في أمراض الدرن والإيدز.

بدوره قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور هاشم الصعب ورقة عن تقنيات التصوير في التشخيص والعلاج، فيما تناول عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور وائل مهدي موضوع نواقل الأدوية الحديثة، في حين تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور محمد بكاري عن التقنيات الحديثة في تصميم اللقاحات.

واختتمت الفعالية بمشاركة عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور سيفا كومار تناول خلالها تطبيقات النانو لعلاج مضاعفات مرض السكر.

// انتهى //

23:59ت م

0313



جيزان26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم فعاليات اللقاء العلمي بعنوان "الصيدلية الحيوية وحركية الدواء" الذي تنظمه كلية الصيدلة، بالتعاون مع المجموعة السعودية للجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة، لمناقشة المجالات الحديثة في العلوم الصيدلانية، وذلك بمسرح كلية الحاسب الآلي بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين من عدد من الجامعات السعودية.ونوه معالي مدير الجامعة بتميز وجودة مخرجات كلية الصيدلة، مبيناً أن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عكست ذلك التميز في مخرجات الكلية، داعياً منسوبيها لمواصلة هذا التميز الذي يجسد حرص الجامعة على جودة المخرج الذي يمس صحة المواطن، مشيراً إلى ضرورة استفادة جميع منسوبي كلية الصيدلة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب من فعاليات هذا اللقاء والاستزادة العلمية بما يخدم المجال الصحي في المملكة متمنياً التوفيق.من جانبه أوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد بن عبدالرحمن البراق كيفية تطور علم الأدوية والعقاقير وأهمية الصيدلية الحيوية لحياة الإنسان، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة ولوكلاء الجامعة وضيوف الجامعة من متحدثين في هذا اللقاء.واستهلت الفعالية بورقة علمية قدمها رئيس المجموعة السعودية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلطان ، تناولت موضوع حركية وديناميكية المضادات الحيوية والتراكيز في الدم وفاعليتها.وتحدث عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نبيل الحكمي عن تطورات العلاج الجيني وأثره على المجتمعات والصحة العامة، فيما أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور نبيل الغامدي أهمية تطبيقات حركية الدواء في أمراض الدرن والإيدز.بدوره قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الدكتور هاشم الصعب ورقة عن تقنيات التصوير في التشخيص والعلاج، فيما تناول عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور وائل مهدي موضوع نواقل الأدوية الحديثة، في حين تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور محمد بكاري عن التقنيات الحديثة في تصميم اللقاحات.واختتمت الفعالية بمشاركة عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور سيفا كومار تناول خلالها تطبيقات النانو لعلاج مضاعفات مرض السكر.// انتهى //23:59ت م0313

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تناقش الصيدلية الحيوية وتحديثاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.