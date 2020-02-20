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2020-02-20 ولي العهد يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأمريكي متابعات الخليج 365 – واس Advertisements التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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