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ولي العهد يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأمريكي

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2020-02-20

ولي العهد يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأمريكي

متابعات الخليج 365 – واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

 

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