حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو توقف الدعم

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – الرياض

تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365 مع شكوى مستفيد من توقف الدعم، مؤكدًا على أهمية تطابق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على شكوى مستفيد قال خلالها: “لو سمحت أنا توقف الدعم عني ولما أدخل البرنامج يكتب الحساب موقوف وكلمت 19912 وشرحت لهم بالأخير يقول ما فيه حل والله كيف أحصل إجابة واضحة منكم”.

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط http://urv.ca.gov.sa

وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على 19912”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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