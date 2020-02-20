محمد بن مسعود - الدمام - يستعرض أبرز مشاريع ومبادرات الوزارة يستضيف برنامج "بالمختصر" على قناة إم بي سي الذي يقدمه الإعلامي ياسر العمرو، غداً الجمعة وزير الإسكان ماجد الحقيل. ويتحدث "الحقيل" خلال البرنامج عن أبرز المشاريع والمبادرات التي قدمتها وزارة الإسكان، ويستعرض نجاحات "برنامج سكني" في تمكين الأسر السعودية في تملك منازلها. وتشهد الحلقة تأثراً كبيراً من جانب الوزير أثناء حديثه عن والده الأديب الراحل عبدالله الحقيل- رحمه الله - كما سيروي قصصاً من حياة والده وتعامله مع أبنائه.وزير الإسكان ماجد الحقيل بالمختصر 20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:43 PM يستعرض أبرز مشاريع ومبادرات الوزارة Advertisements الشارع يترقب لقاء وزير الإسكان "الحقيل" عبر "بالمختصر".. غداً الشارع يترقب لقاء وزير الإسكان "الحقيل" عبر "بالمختصر".. غداً يستضيف برنامج "بالمختصر" على قناة إم بي سي الذي يقدمه الإعلامي ياسر العمرو، غداً الجمعة وزير الإسكان ماجد الحقيل. ويتحدث "الحقيل" خلال البرنامج عن أبرز المشاريع والمبادرات التي قدمتها وزارة الإسكان، ويستعرض نجاحات "برنامج سكني" في تمكين الأسر السعودية في تملك منازلها. وتشهد الحلقة تأثراً كبيراً من جانب الوزير أثناء حديثه عن والده الأديب الراحل عبدالله الحقيل- رحمه الله - كما سيروي قصصاً من حياة والده وتعامله مع أبنائه. الكلمات المفتاحية ، الشارع يترقب لقاء وزير الإسكان "الحقيل" عبر "بالمختصر".. غداً ،

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